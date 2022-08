Mercoledì 31 Agosto, alle ore 15, nell'Aurum di Pescara in largo Gardone Riviera verranno presentati i candidati dell'Abruzzo alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nella lista di “Italexit per l’Italia”. Saranno presenti il leader Gianluigi Paragone, il senatore William De Vecchis e Giovanni Frajese.

La presentazione delle liste dei candidati è in programma nell'Aurum mercoledì 31 agosto

Gianluigi Paragone all'Aurum per presentare i candidati in Abruzzo di “Italexit per l’Italia”