D'Eramo (Lega) sulle elezioni comunali: "A Pescara e Montesilvano candidature solide, condivise e credibili"

Candidature solide, condivise e credibili per le elezioni amministrative di giugno.

A dirlo è Luigi D'Eramo, segretario della Lega Abruzzo e sottosegretario del governo al Masaf.

D'Eramo poi dice: «Le imminenti elezioni amministrative di giugno rappresenteranno la conclusione di un mandato segnato dal grande lavoro portato avanti dagli uomini e dalle donne della Lega e da tutto il centrodestra. Concretizzare la vittoria a Pescara, Montesilvano e Giulianova è fondamentale per confermare l’apprezzamento per il lavoro svolto, ma soprattutto per realizzare fino in fondo l’Abruzzo del futuro. Per questo è necessario non sbagliare nulla, garantendo candidature solide e condivise, sostenute e amate, con dei programmi in linea con le sfide che ci attendono».