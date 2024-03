Elezioni regionali, Testa (Fratelli d'Italia): "Marsilio primo bis-presidente, al centrodestra più voti del 2019"

«Marco Marsilio con la sua incoronazione a presidente della Regione Abruzzo segna un doppio dato storico: è il primo bis-presidente e, soprattutto, eletto con un numero maggiore di voti rispetto alla sua prima vittoria. Quest’ultimo dato, in particolare, smentisce la tesi del centrosinistra che addebita la vittoria alla scarsa affluenza. Peccato che i nostri voti siano aumentati e, dunque, farebbero bene a interrogarsi sul perché i loro elettori abbiano preferito rimanere a casa. La nostra vittoria una motivazione chiara ce l’ha e il buon lavoro svolto per il nostro territorio e la fiducia che i cittadini hanno riposto e ripongono in noi. Siamo certi che, con una personalità come Marco a capo della squadra di centrodestra, non li deluderemo».

Questa la dichiarazione del deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, dopo il risultato delle elezioni regionali abruzzesi.