Sottanelli sulle elezioni regionali: "Azione non fa scelte di campo ma si preoccupa di rappresentare ai popolari, liberali e riformisti

«Azione non fa scelte di campo ma si preoccupa di dare rappresentanza ai popolari, liberali e riformisti abruzzesi per un polo repubblicano che dia piena realizzazione alla prima parte della nostra Costituzione. Questo sottolineando le diversità rispetto ad entrambe le coalizioni già formate, quella alla sua sinistra fronteggiata da Luciano D’Amico e quella alla sua destra con l’uscente Marco Marsilio candidato presidente».

Questo quanto fa sapere l'onorevole Giulio Sottanelli nel chiarire la posizione del partito Azione Abruzzo in vista delle elezioni regionali in programma a inizio 2024.

La nota di Sottanelli prosegue così: «In coerenza con la linea politica nazionale, Azione vuole basare le sue scelte su parametri oggettivi, per tale motivo il partito regionale ha commissionato un sondaggio ad una importante agenzia nazionale che fornirà un importante contributo alla discussione interna che è tuttora in corso, perché consentirà di conoscere il giudizio degli abruzzesi sul quinquennio di Governo Marsilio sui temi della sanità, del trasporto pubblico, dei collegamenti nazionali, della promozione turistica e della cultura. Azione guarderà, con pragmatismo e competenza, al futuro dell'Abruzzo, farà scelte di merito e non di strategia politica, senza escludere qualsiasi dialogo o confronto su proposte come quelle sulle sanità, la scuola, le infrastrutture, i trasporti, il turismo e la qualità di vita degli abruzzesi. Solo dopo deciderà il suo percorso e se integrare o meno una delle coalizioni in campo. Azione non ha paura di combattere per le sue idee e le sue proposte e solo in base a quello deciderà».