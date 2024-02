Torna a Pescara per le elezioni regionali Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di Fratelli d'Italia

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia, sarà in Abruzzo per la campagna elettorale a sostegno del presidente uscente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Donzelli sarà nella nostra regione sabato 17 febbraio per presenziare quattro appuntamenti elettorali in vista delle elezioni regionali del 10 marzo, a sostegno del ricandidato presidente Marco Marsilio e dei candidati consiglieri di ciascun territorio.

Alle ore 12, l’onorevole Donzelli sarà a Pescara nella sala "Favetta" del museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme 24.

Alle 16 sarà all’auditorium Sant’Agostino di Atri, in corso Elio Adriano; alle 19 nella sala polifunzionale di Montemarcone di Atessa, in piazza Ignazio Silone; la giornata si concluderà all’Aquila, con una cena, alle 20.30 al ristorante "Al Bellavista", in via Fuori Porta Napoli.