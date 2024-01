Evangelista (Segretario provinciale Lega) sulla lista per le regionali: "Non c'è mai stata l'assessore Verì"

«La lista di Pescara della Lega per le prossime elezioni regionali di marzo è già pronta e chiusa da giorni e nelle prossime ore sarà ufficialmente presentata. In questa lista non c’è e non c’è mai stata l’assessore regionale Nicoletta Verì».

È quanto chiarisce il segretario provinciale della Lega, Emanuele Evangelista.

«Ci sono, invece, oltre ad amministratori, diversi volti nuovi», aggiunge Evangelista, «professionisti, conosciuti nei loro settori e qualcuno anche oltre i confini della nostra regione, pronti a mettere a disposizione dell’Abruzzo il proprio bagaglio di esperienza. Insomma, una lista di donne e uomini che rappresentano la sintesi perfetta tra preparazione politica e lavorativa. La Lega, quindi, continua a crescere, a rafforzarsi, aprendo sempre di più le sue porte sul territorio a figure di grande esperienza, ripeto, e competenza».