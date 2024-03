Avrebbero scattato la foto della scheda elettorale inviandola a un esponente del centrodestra: scatta la denuncia

Avrebbero inviato una fotografia del voto appena espresso sulla scheda tramite una foto whatsapp per dimostrare di aver dato proprio a lui la loro preferenza. I presunti responsabili sarebbero due personaggi noti nel mondo del commercio Pescarese che quella foto l'avrebbero inviata a un altrettanto noto esponente politico del centrodestra abruzzese.

A sporgere una denuncia-querela in tribunale per quanto sarebbe avvenuto nel segreto della cabina elettorale domenica 10 marzo quando si è stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio regionale, è stato Gabriele Bettoschi (Tutela mondo animale). Secondo la denuncia fatta uno dei due a corredo della fotografia inviata al politico cui avrebbe assicurato il suo voto, avrebbe anche scritto “fatto”.

Bettoschi la denuncia l'ha quindi depositata nei confronti di tutti e due, ma anche di eventuali terze persone che possano aver consentito o scattato quella fotografia qualora se ne dimostri la presenza. Al magistrato in particolare chiede di verificare se vi sia stata la violazione di segretezza del voto e se si configuri il reato di voto di scambio riservandosi, eventualmente non si proceda con archiviazione, di costituirsi parte civile.