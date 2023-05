Elezioni a Turrivalignani, per la corsa a sindaco si sfidano Francescone e Placido

Elezioni comunali a Turrivalignani, sono due i candidati in corsa alla carico di sindaco nelle consultazioni previste domenica 14 e lunedì 15 maggio.

I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale.

A sfidarsi saranno il primo cittadino uscente, Giovanni Placido, che punta al terzo mandato, e Fabrizio Francescone.

A sostenere Francescone è la lista "La nuova scelta" con questi candidati: Antonella Angelastro, Adriano Di Sipio, Fabrizio Di Carlo, Ennio Lesti, Roberto Borracci, Dario Barbato, Vincenzo Silla, Margaret Giordano, Antonio Manna, Lorenzo Ardito.

Placido invece ha il sostegno della lista "Idea futura" composta da questi candidati: Sara Conte, Gaia D'Alessandro, Donato De Sanctis, Mara Del Castello, Fernando Del Ponte, Daiana Di Nardo, Damiano Di Pietrantonio, Franco Ferrarini, Rosa Tortorelli, Antonio Trovarelli.