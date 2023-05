Elezioni comunali, a Roccamorice sfida a due tra D'Ascanio e Menna

Elezioni comunali a Roccamorice dove i cittadini saranno chiamati alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio per scegliere il sindaco e per rinnovare il consiglio comunale.

In corsa troviamo il primo cittadino uscente, Alessandro D'Ascanio che punta al terzo mandato, e Carmine Antonio Menna.

Una lista a testa a sostegno delle candidature: "L'azione libertà e progresso" per D'Ascanio e "Roccamorice nel cuore" per Menna.

Questi i candidati della lista a sostegno di D'Ascanio: Simone Addario, Giusy Maria Cristina Caiati, Giulio D'Aurizio, Giovanni Di Nardo, Ercole Di Donato, Augusto Palumbo, Daniele Palumbo, Francesca Presutto, Giuseppe Rosati, Kendra Sfoglia.

Sono i seguenti i candidati che sostengono Menna: Marco D'Ascanio, Andrea Martelli, Norman Di Matteo, Alfonso Di Matteo, Gioia D'Angelo, Thomas Addario, Donato D'Attilio, Cristian D'Angelo, Ermanno Palumbo.