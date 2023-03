Decisa la data delle elezioni amministrative, si vota in 9 comuni della provincia di Pescara

Le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 591 Comuni delle regioni a statuto ordinario sono state fissate per i prossimi 14 e 15 maggio.

A farlo sapere ufficialmente è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, attraverso una comunicazione al consiglio dei ministri.

In provincia di Pescara, sono nove i Comuni che andranno alle urne.

Si tratta di Bussi sul Tirino (2.296 abitanti e sindaco uscente Salvatore Lagatta), Cepagatti (10.960-Gino Cantò), Loreto Aprutino (7.156-Gabriele Starinieri), Nocciano (1.725-Lorenzo Mucci), Pianella (8.524-Sandro Marinelli), Pietranico (435-Francesco Del Biondo), Roccamorice (894-Alessandro D'Ascanio), San Valentino in Abruzzo Citeriore (1.858-Antonio D'Angelo) e Turrivalignani (790-Giovanni Placido).

Trattandosi di Comuni tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti non si andrà al ballottaggio ma basterà il primo turno per scegliere il nuovo sindaco. Per quanto concerne le altre province, sono 9 le località al voto la prossima primavera nel Teramano, 8 in provincia dell'Aquila e 4 nel Chietino. Fra questi c'è un solo capoluogo di provincia, Teramo, e un unico comune con più di 15mila abitanti, Silvi.