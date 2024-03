Dopo 10 anni la sinistra torna a eleggere un rappresentante in consiglio regionale

A distanza di 10 anni dall'ultima volta la sinistra torna a eleggere un proprio rappresentante nel consiglio regionale abruzzese.

Infatti nella nuova assise regionale entra Alessio Monaco eletto nella circoscrizione di Chieti.

Monaco era nela lista di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana.

«Ci risvegliamo purtroppo nuovamente con un Abruzzo "nero" e con il console romano Marsilio teleguidato da Donzelli e la presidente del consiglio Meloni», si legge in una nota firmata dal segretario regionale Daniele Licheri, «la fotografia del day after è purtroppo questa, anche se sia Luciano D'amico, che non finirò mai di ringraziare sia la coalizione progressista ha fatto del proprio meglio per provare a ribaltare un gap difficilissimo e fino a qualche mese fa vedeva la partita come persa a tavolino. Ci abbiamo provato e abbiamo combattuto ma purtroppo abbiamo perso. Oggi però volevo fare una brevissima riflessione sui dati elettorali e porre l'attenzione su noi stessi e cogliere l'occasione per ringraziare i tanti e le tante che si sono spesi in questi mesi e in questi anni con noi. Il primo dato importante da rimarcare e che da 10 anni non riuscivamo ad eleggere in consiglio regionale un rappresentante della sinistra, era il 2014 e Sinistra Ecologia e Libertà prese il 2,4 e 16.156 voti. Oggi torniamo in regione con il 3,57 e 20.655 voti, che equivale appunto all'elezione di un consigliere regionale nel collegio di Chieti, Alessio Monaco as cui vanno ovviamente gli auguri e i ringrazimenti di tutti noi. Potrà sembrare un numero piccolo, e per carità ovviamente lo è, ma diventa un dato importante perché se andiamo a ritroso nel tempo per trovare numeri più alti,.almeno in termini di voti assoluti, dobbiamo tornare alle politiche del 2008 in cui La Sinistra Arcobaleno prendeva 23.641 che però equivaleva al 3,14. Parlando di noi, ovvero Alleanza Verdi Sinistra, alle scorse politiche la prima volta in assoluto in cui il progetto veniva presentato, qui in Abruzzo abbiamo preso 16,874 voti equivalente al 2,7 al Senato e alla Canera 16.799 voti equivalente al 2,68, oggi invece come già detto ci attestiamo al 3,57 con 20.655 voti. C'è un saldo positivo dunque nel giro di solamente un anno e mezzo di 4000 voti e quasi un punto percentuale in più. Insomma mi sembra giusto e importante sottolineare come questa tornata elettorale ci consegna un progetto in salute e in crescita e come appunto la mia comunità politica abbia compiuto un balzo in avanti importante ottenendo un risultato "storico" almeno dal punto di vista della sinistra in forma organizzata, Tutto questo poi considerando come dicevo all'inizio i fortissimi dati di astensione e la fase storica in cui ci troviamo in cui il Paese è nettamente spostato a destra che fanno valere questo risultato ancora di più. Per questo voglio ringraziare tutti i militanti del partito che ho l'onore di rappresentare, Sinistra Italiana, ma anche e ovviamente i Verdi e tutte e tutti quelli che ci hanno messo la faccia candidandosi o aiutandoci, e che continuano testardamente a credere di voler cambiare il mondo. Soprattutto perchè anche nei momenti più difficili, e negli ultimi anni ce ne sono stati tanti ,non si sono mai arresi e non hanno mai scelto scorciatoie o soluzioni facili. Ci si rimette da subito in marcia per continuare a costruire un'alternativa, con ancora più voglia di prima, per ridare fiducia e speranza a chi oggi in Abruzzo come nel resto del paese non c'è la fa ed è stato abbandonato dalla destra più aggressiva che io abbia mai visto».