Pubblicato l'elenco dei beneficiari delle borse di studio scolastiche per l'anno 2022/2023

L'assessore comunale Gianni Santilli ha fatto sapere che il ministero dell'istruzione tramite la Regione Abruzzo ha trasmesso l'elenco dei beneficiari delle borse di studio scolastiche per l'anno 2022/2023. Gli studenti beneficiari e/o le loro famiglie potranno recarsi presso qualsiasi ufficio postale, muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della carta postepay-borsa di studio. Santilli ha dichiarato:

"Sono davvero felice per i ragazzi e le loro famiglie perché come insegnante ho vissuto nel mondo della scuola e ho sempre sostenuto il principio della necessità di sostenere gli allievi meritevoli, questo a prescindere dal ceto socioeconomico. Mi auguro che queste borse di studio siano utili per cogliere le opportunità che la formazione scolastica può offrire e per la crescita delle competenze dei nostri giovani. Si precisa che il fondo ministeriale, disponibile per la Regione Abruzzo, non ha permesso di garantire la borsa di studio a tutti gli studenti ammissibili e pertanto risultano finanziabili solo gli studenti con reddito familiare Isee fino ad € 9.548,27."

Per riscuotere e utilizzare le borse di studio è disponibile il link: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

Per ogni necessità di assistenza relativa si può scrivere agli indirizzi: iostudio@istruzione.it oppure dgsip.ufficio2@istruzione.it

.I cittadini possono quindi consultare l’elenco sul sito istituzionale del Comune di Pescara o possono richiedere se il loro nominativo è nell’elenco con una semplice e-mail all’indirizzo eva.frigieri@comune.pescara.it.