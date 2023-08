Il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari (M5S): "Mi candiderò a sindaco, se lo vorrete: mai con Pd, Renzi, Calenda e destra"

«Mi candiderò a sindaco di Pescara, se lo vorrete».

A scriverlo con un post condividso su Facebook è il vicepresidente del consiglio regionale abruzzese, Domenico Pettinari.

Che poi scrive: «Al di là delle chiacchiere da bar che lascio ad altri. A coloro che si alleano con il Pd e a coloro che vanno con la destra dico: state commettendo un grande errore! Questa è la vera essenza della politica. Stare ogni giorno sulla strada, accanto alla gente, conducendo battaglie di legalità e civiltà. Come si può essere credibili se ci si allea con il Pd o se si va con la destra. Questi sono i partiti che hanno abbandonato la strada da tempo e preferiscono i salotti buoni dove si fa filosofia politica. Io sento un’altra cosa. Preferisco stare dove sono sempre stato. Con umiltà, emozionarmi in mezzo alla nostra gente. Mai con il Pd e con il partito di Calenda e Renzi. Mai con la destra. Non sono coerente più degli altri, sono semplicemente così».

Poi conclude facendo riferimento all'ultimo incontro avuto con i cittadini: «Qui siamo nel quartiere più difficile d’Abruzzo. Nel cuore di Rancitelli. A combattere a tutela degli ultimi e indifesi e a proporre la nostra visione. Se lo vorrete e se nostro Signore vorrà, nel 2024 mi candiderò a sindaco della nostra Pescara. Seguiranno aggiornamenti».