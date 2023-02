Sindaco e comandante dei vigili del fuoco lanciano un appello alle istituzioni: "La sede del distaccamento di Alanno va potenziata"

Servono nuovi spazi e una struttura idonea per i vigili del fuoco di Alanno. L'argomento è stato al centro dell'incontro fra il sindaco Oscar Pezzi e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Luca Verna. L'incontro è avvenuto dopo l'insediamento di Verna a capo del comando provinciale pescarese, ed entrambi hanno lanciato un appello alla Regione ed alle istituzioni competenti affinchè la sede attualmente a disposizione venga potenziata ed ampliata, o in alternativa si possa pensare ad una nuova collocazione considerando che oggi ospita 28 vigili del fuoco effettivi e non più volontari. Una crescita importante negli anni che ha posto quel distaccamento al centro dell'alta val Pescara e che costituisce un punto di riferimento indispensabile per le attività di soccorso non solo ad Alanno ma in tutti i comuni limitrofi.

Abbiamo raggiunto il sindaco Pezzi, che ci ha spiegato proprio l'importanza di quella sede dei vigili del fuoco:

"È fondamentale dare ai vigili del fuoco spazi idonei per operare. Ora quel distaccamento non è idoneo ad ospitare tutto il personale in servizio. Vent'anni fa le esigenze erano differenti, ora ci sono anche 10 mezzi e gli interventi eseguiti sono importantissimi. Per questo, assieme al comandante provinciale lancio un appello alla Regione per ottenere fondi importanti per potenziare ed ampliare gli spazi. Fra l'altro, non sarebbe in questo caso nemmeno necessario procedere ad un trasloco in quanto quella struttura ha altri spazi inutilizzati che possono essere ottimizzati. Altrimenti, pensare di realizzare un nuovo distaccamento ex novo che possa rispondere come ha spiegato Verna, agli standard di sicurezza ed efficienza".