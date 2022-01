Si dimette il consigliere del Pd Moreno Di Pietrantonio, Blasioli: "Scelta difficile ma giusta"

Il consigliere comunale Moreno Di Pietrantonio, del Pd, ha rassegnato ufficialmente le dimissioni comunicate durante la seduta del consiglio comunale di oggi 17 gennaio. Di Pietrantonio, a seguito del coinvolgimento nell'inchiesta del luglio 2020, aveva a carico una interdizione dalle funzioni amministrative di 18 mesi. La sospensione però era stata revocata dal tribunale di Pescara ed oggi il consiglio avrebbe dovuto stabilire il reintegro del consigliere del Partito Democratico.

La decisione è stata commentata dal consigliere regionale pescarese Antonio Blasioli, che ha parlato di una scelta complicata e sofferta:

"Quella di Moreno è una decisione che gli permetterà di affrontare senza condizionamenti il processo che si avvierà a breve, di modo che la rilettura del suo operato da parte degli organi giudiziari possa rivelarsi come una parentesi in un cammino politico e professionale di alto livello, in cui poter dimostrare, come sono fiducioso e mi auguro possa accadere a lui, di aver operato con correttezza e nel pieno rispetto delle regole, dimostrando le sue ragioni, per poter ritornare, col suo carico di professionalità e di capacità che solo una vita spesa nelle istituzioni lavorando con passione è capace di consegnarti, a un impegno diretto per la Città e ancor più per quel pezzo di Pescara che ha sempre messo al centro della sua azione politica, l’ex quartiere 3 che quell’impegno ha sempre dimostrato di riconoscerlo in ogni competizione elettorale.

Chi fa politica mette in conto che sulla sua attività possa esserci una valutazione da parte della Magistratura ed è importante che questa possa essere la più approfondita possibile ma al tempo stesso celere. Questa scelta dimostra, una volta di più, che per un uomo di sinistra fidarsi dell’operato della Magistratura non è solo una frase di circostanza, e in questo senso, della maturità e della saggezza dimostrata, prendo atto e mi complimento con Moreno."