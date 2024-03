Di Pasquale (Forza Italia) replica al centrosinistra e al M5s su viale Marconi: "Polemiche spicciole"

Il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale replica al centrosinistra e al M5s dopo la conferenza stampa tenuta dall'opposizione che critica le modifiche che l'amministrazione Masci vorrebbe applicare in viale Marconi all'attuale assetto viario, parlando di polemiche spicciole e al limite del ridicolo:

"Dopo aver criticato il progetto di viale Marconi che proprio il centrosinistra ha partorito nel 2019, adesso l'abbinata Pd-M5s critica anche le modifiche al progetto deliberate dalla giunta, senza esprimere chiaramente un'idea, un concetto, una proposta: solo accuse, solo offese, solo dichiarazioni da campagna elettorale. Forse il centrosinistra vuole che si torni al progetto del 2019, che prevedeva la corsia lato monte dei bus con l'eliminazione dei posti auto, le rotonde con il taglio al centro e le isole salvapedoni? Sarebbe bello capire cosa propone la minoranza alla città, perché non è ancora chiaro, anzi non lo ha ancora detto nessuno di loro."

Di Pasquale ha proseguito:

"Noi siamo certi di una cosa: dopo aver ascoltato le istanze dei cittadini e della Tua, daremo il via alle modifiche che sono state richieste. Lo faremo la prossima settimana, visto che oggi è stata aperta al traffico via Benedetto Croce, che di certo modificherà la circolazione. So che per i Pd-pentastellati è difficile gioire di questo obiettivo raggiunto, loro sono specializzati a denigrare, infangare "l'avversario" politico. Gli è andata male, molto male, alle Regionali, il 10 marzo: questa tattica non paga. Ma, evidentemente, non hanno imparato abbastanza"