L'assessore Del Trecco commenta la gestione del maltempo: "È stato un lavoro encomiabile"

L’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco traccia un bilancio commentando gli esiti del maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito Pescara: “Quarantotto ore passate in strada a lavoro senza sosta per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità delle nostre strade, al fine di agevolare il deflusso delle acque in eccesso. È stato un lavoro encomiabile quello eseguito dagli operatori di Ambiente Spa, dalla polizia municipale, vigili del fuoco e ogni altra struttura tecnica comunale e non che stamane ci hanno permesso di ritrovare una città pronta a ripartire dopo la violenta ondata di maltempo che ha imperversato per circa ventiquattro ore. A tutti loro va il ringraziamento dell’amministrazione, consapevoli che, purtroppo, buona parte dei problemi inerenti alle strade allagate è stata causata solo dall’eccessiva quantità di pioggia caduta in poche ore dopo mesi di assenza totale”.

Per Del Trecco, insomma, “Pescara ha reagito bene all’ondata di maltempo: prova ne è che stamattina le nostre scuole erano tutte regolarmente aperte, le strade transitabili, ad eccezione di quelle occupate dai cantieri straordinari e della tangenziale, che però non rientra tra le competenze del Comune, i ragazzi sono andati in aula senza problemi, così come tutti sono andati a lavoro o hanno ripreso le proprie regolari attività, e tutti i servizi erano disponibili. Tutto questo è stato possibile grazie alla preparazione della macchina comunale a ogni livello: quando martedì abbiamo ricevuto l’allerta meteo della protezione civile, Ambiente Spa ha modificato il proprio programma di attività mobilitando tutto il personale disponibile a servizio del territorio, iniziando subito a monitorare le situazioni potenzialmente problematiche, e facendo scattare la verifica dei tombini della città nelle zone storicamente più critiche”.

E conclude: "Non appena sono arrivate le prime segnalazioni su strade che stavano diventando impraticabili, alle Gescal così come via Elettra o via Marconi, abbiamo inviato le nostre squadre e una volta aperti i tombini, non sono state trovate ostruzioni determinate dalla mancata pulizia o dalla presenza di fogliame o aghi di pino, ma semplicemente ci siamo trovati di fronte a troppa acqua caduta in poco tempo e quindi la rete interrata, che pure nella zona dello Stadio è stata potenziata grazie agli interventi anti-allagamenti, non ce la faceva a drenare tutta quella quantità di pioggia. L’apertura dei tombini ha avuto solo la funzione di agevolare il più possibile e di accelerare il deflusso dell’acqua, seppur nei limiti della capacità della rete stessa. E nonostante la fatica stamane tutti sono tornati al proprio posto per la raccolta ordinaria dei rifiuti, degli ingombranti e gli spazzamenti".