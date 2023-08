Giampietro (Pd) lancia l'allarme su piazza Nilde Iotti: “Vandalizzata ogni sera, necessarie telecamere e vigilanza”

Il capogruppo comunale del Partito Democratico, Piero Giampietro, chiede di fare qualcosa per piazza Nilde Iotti che "è diventata ostaggio di vandali. Urgono telecamere e vigilanza". Il problema nasce “dopo il completamento della piazza ad opera della Gmg e la sentenza di fallimento di quest’ultima, che ha per ora bloccato il completamento dei negozi e dei parcheggi sotterranei ceduti dal Comune”, spiega l'esponente del Pd, che ha scritto al prefetto e al comandante della polizia locale.

“Ogni sera, complice l’abbandono del cantiere, la piazza diventa terra di nessuno - sottolinea Giampietro - e le recinzioni sono state ormai divelte. I rifiuti vengono abbandonati ogni sera sotto quelli che dovrebbero essere i portici e molto spesso sono i residenti e gli stessi pochi esercenti a dover intervenire anche per sedare le risse nelle ore serali e notturne. I monopattini restano abbandonati ovunque”.

Poi il consigliere Dem aggiunge: "Sono finora cadute nel vuoto le richieste di installazione delle telecamere: per questo ho chiesto formalmente al Comune, come hanno fatto più volte i cittadini, ed anche al Prefetto, di fare di tutto per dotare la piazza di un sistema di videosorveglianza che, assieme ad una presenza più frequente delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, faccia da deterrente e aiuti i residenti a frequentare con serenità, finalmente, la nuova piazza attesa per tanti anni".