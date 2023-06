De Martinis sulla nuova pista ciclabile fra Montesilvano e Silvi: "Il sogno di una ciclovia lungo tutta la costa abruzzese è sempre più vicino"

Anche il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha voluto commentare l'inaugurazione della pista ciclabile che collega Silvi a Montesilvano, dal ponte Delli Castelli fino al confine con la località teramana. De Martinis, presente all'inaugurazione assieme ai consiglieri provinciali Antonio Romano , Gianfranco De Massis , Gabriele Colasante e Antonio Zaffiri e al sindaco Matteo Perazzetti di Città Sant'Angelo, ha dichiarasto:

"Un giorno molto importante e di festa per tutta la provincia, al quale hanno partecipato oltre al dirigente tecnico Marco Scorrano e ai dipendenti dell’Ufficio tecnico provinciale, tante associazioni e numerosi cittadini. Il tratto di pista ciclabile aperto oggi è stato finanziato con fondi Cipe per 577 mila euro. Un’opera strategica per la quale ringrazio il mio predecessore Antonio Zaffiri, che ne ha curato la progettazione e la delicata fase degli espropri, la Fiab che ha collaborato sinergicamente con il rup Emanuele Ucci e con il direttore dei lavori Romano Sangiacomo, al fine di rendere la ciclovia più sicura e funzionale e la ditta Tre Erre che ha rispettato i tempi di realizzazione, svolgendo un lavoro egregio. Con l’apertura di questo nuovo tratto ciclabile, atteso da anni, i ciclisti provenienti da Montesilvano potranno superare il Ponte Delli Castelli e raggiungere il territorio di Silvi dove, una volta adeguato e aperto alle due ruote il ponte sul Piomba, si potrà varcare il confine tra le province di Pescara e Teramo."

De Martinis ha concluso che il sogno di collegare tutta la costa abruzzese attraverso una ciclovia è sempre più vicino:

"È stato davvero bello ed emozionante aver potuto contribuire al completamento dell'importante arteria ciclabile con la restituzione, nei tempi previsti, di questo importante tratto."