Il sindaco De Luca sui migranti ospitati a Manoppello: "Sovraffollamento preoccupante, molti dormono nelle tende"

Sovraffollamento di migranti nel Cas di Manoppello, dove l'amministrazione comunale ha chiesto al prefetto di smistare gli oltre 115 migranti attualmente ospitati per evitare un allarme sociale. Abbiamo raggiunto il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, che ci ha spiegato come quasi la metà dei profughi attualmente presenti sul territorio comunale sia ospitato all'interno delle tende della protezione civile:

"La situazione nel Cas in località Cupa è delicata da diverso tempo, ma con l'arrivo delle nuove persone nelle ultime settimane è diventata preoccupante. Qualche mese fa erano state montate 6 tende della protezione civile quando c'era stato l'affluso intenso che aveva creato qualche difficoltà a livello di gestione logistica. Poi ad agosto avevo scritto al prefetto per chiedere il blocco delle tende in quanto con le temperature vicine ai 40 gradi era disumano ospitarli in quella situazione e il prefetto mi aveva garantito che sarebbero state utilizzate solo in caso di emergenze.

Poi ci sono stati gli altri arrivi: circa un centinaio di migranti per i quali abbiamo avuto comunicazione solo ad operazione già eseguita con la prefettura che aveva e sta chiedendo disponibilità di case, alloggi, ex conventi e immobili sfitti che possano essere idonei ad ospitarli senza trovare però alcuna disponibilità. Come amministrazione comunale abbiamo quindi inoltrato una protesta alla prefettura per chiedere di risolvere la situazione di sovraffollamento ed effettivamente qualche migrante è stato trasferito ma il nostro timore è che ad una situazione già difficile si possa arrivare ad un peggioramento ulteriore in caso di nuovi arrivi importanti. Siamo già oltre le capacità in termini di capienza e soprattutto bisogna considerare che chi viene ospitato in tenda (circa 40 50 persone) vive una situazione diversa rispetto a chi è alloggiato nel Cas. Ad oggi abbiamo ancora temperature clementi ma non appena arriverà l'autunno con piogge e freddo è impensabile di lasciarli in quelle condizioni." Il sindaco poi ha fatto sapere di aver chiesto ed ottenuto anche maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine dopo la preoccupazione segnalata dai residenti che hanno aumentato i pattugliamenti sia per quanto riguarda i carabinieri che per la polizia.