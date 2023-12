Sinistra italiana, Daniele Licheri confermato segretario regionale: ora dritti verso le elezioni regionali

Daniele Licheri confermato segretario regionale di Sinistra Italiana. Piena fiducia dunque a Licheri dall'assemblea regionale nel corso della quale sono stati eletti il nuovo tesoriere individuato in Pierluigi Iannarelli e la nuova segretereia di cui fanno parte Marta Illuminati, Domenico Bucciarelli, Daniela Santroni, Enrico Perilli e Giuliana Ciccarella.

“Sono onorato di essere stato riconfermato segretario regionale: la nostra comunità ha davanti a sé sfide importanti non solo dal punto di vista elettorale, c'è da ricostruire insieme a tante e tanti un percorso inclusivo a partire proprio da Avs, un progetto che sta ricevendo numerosi consensi anche qui nella nostra regione dove molti si stanno avvicinando per la prima volta”, dichiara Licheri.

“Le destre stanno mettendo in ginocchio questo paese, le disuguaglianze aumentano ogni giorno di più il paradigma della guerra, come ho detto anche nella relazione congressuale, è diventato centrale. Non parlo solo dell’aumento delle spese militari a cui il nostro gruppo parlamentare ostinatamente continua a votare contro, ma del fatto che appunto i provvedimenti del governo Meloni e della giunta regionale Marsilio vanno nella direzione di fare la guerra ai poveri invece che alla povertà, al corpo e alla vita delle donne e in generale al movimento Lgbtqia+ invece che al patriarcato, ai sindacati e ai lavoratori invece che al caporalato e alle morti sul lavoro, ai migranti che scappano dalle guerre usando la paura come becero bancomat elettorale, alla salute con i tagli costanti al servizio sanitario nazionale, alle fonti rinnovabili e alla transizione ecologica invece che ai cambiamenti climatici”, aggiunge il segretario regionale.

“Insomma i diritti civili, il diritto alla salute, all’istruzione e più in generale il welfare sono sotto attacco ed è necessario il massimo impegno al fianco di tutti quei soggetti che come noi ripudiano la guerra e mettono come primo punto la difesa e l’applicazione massima della nostra carta costituzionale. I Regione – conferma e conclude - saremo al fianco di Luciano D’Amico con la lista Avs per rimettere al centro questi temi e invertire immediatamente queste politiche aggressive è dare agli elettori abruzzesi un’alternativa di sinistra ecologista e pacifista”.