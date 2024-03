Dalla Regione contributi per installare l'autoclave in edifici costruiti prima del 1990

La Regione Abruzzo, attraverso l’Ersi, ha pubblicato un bando per ottenere contributi al fine di incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti, per affrontare le carenze idriche sempre più frequenti soprattutto nei periodi estivi. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale Antonio Blasioli. Per ottenere il contributo l'immobile dev'essere stato realizzato prima del 1990, sprovvisti di impianto autoclave, destinati a civile abitazione, a più piani oltre il primo, per l'installazione di impianti. Destinatari degli interventi sono persone fisiche proprietarie di abitazioni singole ricomprese in edifici non condominiali, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa; condomìni; Comuni ed Ater, per gli interventi sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprietà.

La somma stanziata per l’intervento è pari a 859.540,00 euro, che sarà così suddivisa: 250,00 euro per edifici costituiti da una singola unità immobiliare fino a tre piani; 500,00 euro per edifici costituiti da una singola unità immobiliare superiore a tre piani; 1.000,00 euro per edifici costituiti da massimo 4 unità immobiliari; 1.500,00 euro per edifici costituiti da oltre 4 unità immobiliari.

Tutte le spese per i lavori dovranno essere dimostrare mediante presentazione di regolari fatture quietanzate (file pdf della fattura elettronica trasmessa sul sistema di interscambio) emesse dalla ditta installatrice. Condizione essenziale è che l’impianto, previa verifica a mezzo della prescritta documentazione, sia realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, di sicurezza degli impianti idrici e della normativa tecnica vigente per il dimensionamento dei componenti. La domanda deve essere inviata tramite pec a: *protocollo@pec.ersi-abruzzo.it* comprensiva dei moduli A e B e di tutti i relativi allegati.

Le domande di richiesta del contributo devono pervenire entro il 15.04.2024 alle ore 12.

I moduli, la documentazione da allegare e il bando da leggere con cura sono visionabili al seguente link: https://tinyurl.com/yeytpt5c