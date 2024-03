D'Incecco (Lega) incontra la comunità di Picciano: "Rilanciare le aree interne una priorità del centrodestra"

Continuare a investire per rilanciare le zone interne del territorio abruzzese, valorizzando le loro peculiarità, i loro prodotti e le loro bellezze e migliorando i servizi. A dirlo Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega in consiglio regionale e attuale candidato alle elezioni regionali, che si è recato a Picciano per incontrare la comunità locale:

Oggi possiamo dire serenamente agli abruzzesi che, con la rete ospedaliera approvata a dicembre dal Consiglio, abbiamo salvato ciò che in precedenza si era tentato di smantellare, riuscendoci quasi. E mi riferisco anche all’ospedale di Penne”. Presente il sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo. C’erano anche Daniela Sulpizio, candidata come D’Incecco per la Lega alle elezioni regionali del 10 marzo, e il consigliere provinciale Antonio Romano.

“Quello di Penne era considerato un ospedale di area disagiata. Oggi invece è un ospedale di base. La stessa cosa Popoli. In questi 5 anni, abbiamo ridato dignità a strutture importantissime per le zone interne che ormai stavano per chiudere. Adesso comunque bisogna seguitare a lavorare, in primis su tempi e servizi. Dobbiamo assolutamente abbattere le liste d’attesa, migliorare la funzionalità dei pronto soccorso dei grandi centri come quello di Pescara e puntare sulla sanità di prossimità e questo proprio per avere più servizi dislocati nei vari centri dell'Abruzzo”.

Sul settore agricolo si è soffermato il Sottosegretario D’Eramo. “Come governo e come Regione - ha spiegato - abbiamo dato la possibilità all’agricoltura di tornare ad essere protagonista. Abbiamo fatto una serie di interventi che l’hanno riportata al centro dell’agenda politica nazionale”