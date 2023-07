D'Incecco (Lega) difende il ricco cartellone degli eventi estivi: "Pescara è una città da vivere"

Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega in consiglio regionale, difende il ricco cartellone degli appuntamenti estivi di Pescara per sostenere che la città non è assolutamente "morta", perché "secondo alcuni carente di eventi", ma anzi è l'esatto contrario.

"Nell'ultima settimana - scrive in una nota - ho effettuato con i miei collaboratori una ricognizione di tutte le manifestazioni ed eventi culturali, musicali, sportivi e di intrattenimento che si sono svolti e che si susseguiranno fino alla fine dell'estate. Sono centinaia di eventi tra cui 20 rassegne di spessore dislocati in ogni parte della città: Lungofiume, Pescara Vecchia, colle del Telegrafo, Porto Turistico, Piazza Salotto, Stadio del Mare, Aurum, Teatro d'Annunzio e i due Lungomare".

Poi aggiunge: "Siamo partiti il 4 maggio con il Giro d'Italia che ha fatto conoscere Pescara grazie alle immagini di oltre 70 tv provenienti da tutto il mondo, passando per Cartoons on the bay e Funambolika con l'Indierocket Festival alla Ex caserma Di Cocco, i Premi Flaiano con Fiorello, Virginia Raffaele, la Cortellesi, Red Canzian, Helen Mirren e Taylor Hackford. Per non parlare di Estatica, evento del Marina di Pescara che avrà un parterre musicale attualissimo come Mr Rain, Fabri Fibra, Tananai e le certezze Nada e Rossana Casale, il Pescara Jazz, i Concerti sotto le stelle giunti alla trentesima edizione, Cultura al Sole, accendiamo il Medioevo e il Festival della Transumanza".

E queste, precisa l'esponente del Carroccio, "sono solo alcune delle manifestazioni cui si aggiungono la 25esima stagione di concerti di musica antica, Il Fiume e la Memoria, Diorama Festival, Pescara Liberty festival, la notte dei serpenti, We love fest con Max Gazzè, Umberto Tozzi, Raf e Manuel Agnelli, Il Cinema sotto le Stelle con 20 film e il Festival dannunziano, oltre i 40 eventi all'Aurum. Quindi la risposta è questa: Pescara è viva. Tutto ovviamente è migliorabile, e noi lavoriamo tutti i giorni anche e soprattutto per questo".