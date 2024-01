D'Alfonso su Marsilio dopo la riduzione dei voli nell'aeroporto: "Un re Mida al contrario, quello che tocca finisce male"

Il parlamentare abruzzese ed ex presidente della Regione Luciano D'Alfonso interviene in merito alla riduzione dei voli previsti nell'aeroporto di Pescara, in particolare l'assenza del volo serale per Bergamo per 3 giorni a settimana dal 31 marzo e i voli per Torino cancellati ad aprile, maggio e ottobre.

Il presidente in scadenza Marsilio sembra un re Mida al contrario: tutto ciò che tocca va a finire male. È successo con il famigerato tuffo nelle piscine Le Naiadi, chiuse per un’inchiesta della magistratura dopo appena un mese dalla riapertura. Ora la storia si ripete: a fine ottobre il governatore romano annuncia di aver trovato un nuovo direttore generale per l’aeroporto d’Abruzzo, e nei mesi di novembre e dicembre lo scalo fa registrare un calo nel movimento passeggeri (rispettivamente -8,3% e -7,3% rispetto al 2022).

A inizio gennaio, sempre lui presenta i voli per il periodo primavera-estate dall’aeroporto di Pescara, e dopo pochi giorni Ryanair taglia i collegamenti per Torino e Bergamo. Nel dettaglio, i voli per il capoluogo piemontese verranno completamente sospesi nei mesi di aprile e maggio, mentre quelli per Bergamo a partire dal 31 marzo avranno un’unica coppia di collegamenti (alle 6,40 del mattino da Orio al Serio e alle 8 da Pescara) nei giorni di lunedì, venerdì

e domenica; in pratica non si potrà fare andata e ritorno in giornata. Sperando che dal tabellone orario dello scalo aeroportuale non arrivino altre notizie di cancellazioni, preghiamo il presidente in scadenza di astenersi dal visitare questa e altre infrastrutture fino alla fine del suo mandato. Poi, auspicabilmente, toccherà ad altri occuparsene."