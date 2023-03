Cremonese appoggia la consigliera Zamparelli: "Crediamo in Fratelli d’Italia, non lasciamo il lavoro incompiuto"

Non sono soltanto compagni di partito, ma amici. E agli amici, si sa, bisogna manifestare affetto e sostegno soprattutto nel momento del bisogno. Così l'assessore al commercio Alfredo Cremonese, una settimana dopo la defenestrazione della collega Zaira Zamparelli dal ruolo di capogruppo comunale di Fratelli d'Italia, ha deciso di farle sentire pubblicamente la sua vicinanza con un post apparso ieri sera su Facebook.

Queste le parole di Cremonese, che mostra anche una foto in cui è ritratto assieme a Zamparelli: "Abbiamo sempre creduto in Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni e siamo stati tra i primissimi a Pescara ad aderire al partito. Crediamo nella buona politica e continueremo a dare il massimo per la nostra amata Pescara e per la nostra regione. Non siamo abituati a lasciare un lavoro incompiuto e soprattutto non siamo abituati ad arrenderci di fronte agli ostacoli che, al contrario, rappresentano stimoli ulteriori. Ci siamo e ci saremo per tutti voi, cari amici, e per la comunità di Fratelli d’Italia".