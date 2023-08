Cremonese sul concerto di Max Gazzè nello stadio del mare: "Il We love fest si apre alla grande" [FOTO - VIDEO]

Grande successo per l'avvio del "We love fest" di Pescara con il concerto di Max Gazzè assieme all'orchestra popolare del saltarello domenica 13 agosto. La prima data della terza edizione del festival organizzato dall'amministrazione comunale e in particolare dall'assessore Alfredo Cremonese, ha visto lo stadio del mare gremito di persone come ha spiegato lo stesso assessore a IlPescara.it:

"Grande soddisfazione per l'apertura del "We love fest", il festival della musica arrivato alla terza edizione e che ha visto riempirsi con migliaia di persone non solo lo stadio del mare ma anche tutta l'area attorno alla nave di Cascella. Si conferma dunque il grande successo dei concerti gratuiti con artisti di livello nazionale, un format che si rivela vincente e che alla terza edizione ha già avuto lo stanziamento di fondi importanti da parte del ministero. Un ottimo inizio per una serie di concerti imperdibili che animeranno il centro di Pescara per tutto il mese di agosto. E non solo, locali e bar pieni nella zona grazie proprio alle migliaia di persone che si sono riversare nello stadio del mare per l'emozionante performance di Max Gazzè." Ricordiamo che il "We love fest" proseguirà con Raf (22 agosto), Umberto Tozzi(27 agosto) e Mogol (29 agosto).