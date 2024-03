Firmata la convenzione per l'autostrada A14 gratuita fra i caselli di Pescara sud e Pescara ovest

È stata firmata la convenzione fra Autostrade per l'Italia e il ministero delle infrastrutture e trasporti per rendere gratuita l'autostrada A14 fra i caselli di Pescara sud e Pescara ovest a causa della chiusura della tanganziale per il crollo della galleria a San Silvestro. Lo ha confermato e fatto sapere il parlamentare abruzzese del Partito Democratico Luciano D'Alfonso:

"Questa mattina ho avuto modo di interloquire con Felice Morisco, direttore generale per la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Mit - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale mi ha confermato di aver appena firmato la convenzione tra Anas, Autostrade per l’Italia, Mit e Comuni di Francavilla al mare e Pescara per consentire la gratuità del pedaggio nel tratto di A14 compreso tra i caselli di Pescara sud - Francavilla al mare e Pescara ovest - Chieti, almeno fino alla riapertura della galleria San Silvestro della Ss714 (circonvallazione Montesilvano-Francavilla al mare).

Lo stesso Morisco si è impegnato a sollecitare Autostrade per l’Italia per far attivare al più presto l’accordo; è dunque questione di pochissimi giorni o forse addirittura di ore. Dal 22 novembre scorso la galleria “San Silvestro” situata lungo la circonvallazione Ss714, al confine tra i comuni di Francavilla al mare e Pescara, è chiusa a causa di un crollo determinato da infiltrazioni d’acqua. Il notevole flusso veicolare che transitava sull’infrastruttura è ora interamente a carico della Ss16 e del lungomare. Inoltre, l’approssimarsi della stagione estiva desta enorme preoccupazione per l’economia turistica della zona, ma è tutta l’area metropolitana ad aver subìto forti disagi da questi cento giorni di interruzione del traffico."

D'Alfonso ha proseguito:

Il provvedimento odierno mira a ridurre il passaggio dei veicoli nel territorio urbano, con conseguente riduzione dei tempi di percorrenza, dell’inquinamento da polveri sottili e del logoramento del manto delle strade. Per arrivare a questa soluzione, il 23 febbraio scorso ho presentato un’interrogazione parlamentare al Mit e quattro giorni dopo ho incontrato il ministro Matteo Salvini, che ha determinato l’apertura di un fascicolo per la creazione della convenzione. Va dato atto al Ministero di aver preso in carico la questione con scorrevolezza e al sindaco di Francavilla al mare, Luisa Russo, di aver tenuta alta l’attenzione su questa vicenda sin dal suo insorgere."