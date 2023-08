Pignoli: “Un plauso alle forze dell’ordine per l’operazione eseguita nelle aree di risulta” 

Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli esprime il suo plauso alle forze dell’ordine che questa mattina hanno portato a termine un'operazione anti accattonaggio nella zona dell’area di risulta della stazione ferroviaria. Auspicando controlli sempre maggiori in città, Pignoli afferma: “La serrata anti-accattonaggio che ha visto impegnati questa mattina gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e in particolare della Polizia Locale nell’area di risulta della stazione è la migliore risposta a chi delinque e non rispetta il vivere civile. Più volte in passato anch’io avevo segnalato la presenza di persone, molte senza fissa dimora, che stazionavano nei pressi dell’area di risulta a chiedere soldi come posteggiatori abusivi, creando fastidio nei cittadini e nei turisti che arrivano nella nostra città”.

I controlli effettuati questa mattina, e che hanno portato all’identificazione di numerose persone, "rappresentano - spiega il consigliere Pignoli - la risposta migliore e più efficace per garantire pulizia, ordine, decoro e sicurezza in questo caso nelle zone del centro. L’area di risulta suo malgrado rappresenta la cartolina della città per i turisti che arrivano nella nostra città in macchina, in treno o in pullman per cui mantenere e garantire il decoro in questa parte di città è prioritario per cui auspico che controlli e operazioni anti accattonaggio come quella odierna diventino sempre più la regola in modo da arrivare ad allontanare dalla città con provvedimenti di espulsione chi non rispetta le leggi e restituire al centro cittadino - conclude - il volto che merita".