Ufficiale la surroga del consigliere Marco Romano (M5s) al posto di Erika Alessandrini: Sola nuovo capogruppo

Ufficializzata la surroga e l'ingresso in consiglio comunale di Marco Romano, consigliere del M5s che prende il posto del capogruppo Erika Alessandrini, che ha rassegnato le dimissioni dopo la nomina in consiglio regionale a seguito delle ultime elezioni.

“Un momento bello e al tempo stesso triste – commentano i colleghi Paolo Sola e Massimo Di Renzo – perché abbiamo salutato una persona che, negli ultimi 10 anni, ha sicuramente segnato un cambio di passo nel modo di fare politica all’interno di questo Consiglio Comunale, rappresentando un punto di riferimento per noi e per il gruppo di attivisti. Una consigliera che non ha mai fatto mancare la sua tenacia e la sua preparazione in un ruolo di opposizione non sempre facile, ma portato avanti con merito e dedizione, come riconosciuto oggi in aula anche dalle parole di saluto del Ssndaco Carlo Masci e del presidente del consiglio Marcello Antonelli.

Al tempo stesso accogliamo in aula Marco Romano – proseguono – che dopo anni di attivismo porta il suo entusiasmo e le sue competenze in quest’ultima parte di consiliatura che rappresenta la rincorsa verso una nuova campagna elettorale che ci apprestiamo ad affrontare con un rinnovato senso di responsabilità”. Il nuovo capogruppo sarà Paolo Sola, mentre Massimo Di Renzo ricoprirà quello di vice capogruppo.