Al Dopolavoro ferroviario il sedicesimo congresso dei Radicali Abruzzo

Domenica 7 gennaio si terrà il sedicesimo congresso dei Radicali Abruzzo. L’appuntamento annuale è in programma nel Dopolavoro ferroviario a partire dalle ore 10. “Troppo piccoli per non sognare in grande” è lo slogan adottato dalla manifestazione, che sarà impegnata a rieleggere le cariche per l’anno associativo 2024.

“Sarà una giornata di viva democrazia: ci si può iscrivere fino all’ultimo momento per eleggere le cariche. Nel nuovo anno ci aspetta nuove battaglie da portare avanti: dalle questioni elettorali, alla difesa dello stato di diritto nella nostra regione. È tempo che anche l’Abruzzo entri nel nuovo millennio in maniera radicale”, commenta il segretario uscente Riccardo Varveri.

“Abbiamo assistito per anni al campanilismo politico in una regione che ha tanto da offrire. L’Abruzzo è stata terra importante di innovazione, deve tornare a esserlo. La sua collocazione geografica la rende una regione fondamentale per il traffico marittimo nell’Adriatico, turistico e tradizionale per le aree interne. C’è tanto da fare”, conclude Varveri.