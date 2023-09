Riparata dall'Aca la condotta fognaria rotta che aveva provocato una grossa buca in via Chiarini [FOTO]

Riparata la condotta fognaria rotta in via Chiarini a Pescara, che aveva provocato uno smottamento sotterraneo del terreno e una grossa buca in strada. A farlo sapere il sindaco Carlo Masci che ha spiegato di aver sollecitato diverse volte l'Aca per avere la riparazione in tempi brevi:

"Queste foto mostrano cosa succede quando una tubazione della fognatura si rompe: fuoriesce di continuo il liquame, lo spazio si riempie di acqua sporca che, a sua volta, mischiandosi con la terra genera fango, facendo scendere il terreno sovrastante fin sotto l'asfalto, che, con la continua pressione delle auto che transitano, cede causando la buca. Questo fenomeno, derivante da una condizione generalizzata di ammaloramento dei sottoservizi, che, beninteso, riguarda la maggior parte delle citta d'Italia, soprattutto quelle come la nostra che nel sottosuolo hanno prevalentemente sabbia e argilla, si è accentuato con i due mesi continui di pioggia primaverili. "

Masci poi ha ricordato gli interventi appaltati dall'amministrazione comunale:

"Per questo abbiamo messo in atto un intervento straordinario, di diversi milioni di euro, che ci consentirà di riparare tutte le buche che ci sono in città. Fermo restando che gli altri enti, che operano nel sottosuolo, devono fare bene il loro lavoro di riparazione delle tubazioni. Sappiamo bene, infatti, che, quando si crea una buca, non dipende quasi mai dall'asfalto, ma da quello che c'è nel sottosuolo in corrispondenza dell'asfalto che cede.

Noi, come si vede dalle foto, pretendiamo di verificare costantemente i loro interventi, per accertare che i ripristini vengano effettuati a regola d'arte"