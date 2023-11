Pubblico silenzioso e commosso per il primo concerto della rassegna musicale nei cimiteri [FOTO]

Un pubblico silenzioso, commosso ed emozionato ha assistito al primo concerto di Colle Madonna dei quattro eventi della rassegna concertistica ‘Ancora Insieme nella Musica’, promosso con l’associazione ‘La Favola Bella’ di Rossella Micolitti e il maestro Gianluigi Fiordaliso. A farlo sapere l'assessore comunale Maria Rita Carota nell'ambito della rassegna dei concerti che si svolgeranno nei cimiteri. L'assessore ha dichiarato:

“Abbiamo portato la musica dolce e adeguata nei due cimiteri di Pescara, per accompagnare la visita di quanti sino a fine novembre andranno a portare un fiore e una preghiera sulla tomba dei propri congiunti. La musica ci aiuta a far emergere il momento del ricordo e della memoria e soprattutto l’evento vuole essere un tributo per quanti sono scomparsi durante il terribile periodo della pandemia da Covid senza neanche poter ricevere un funerale, con sepolture necessariamente frettolose, scarne, senza quel cerimoniale sostanziale che fa parte della nostra cultura cristiano-cattolica e che serve ad alleviare la mestizia e la drammaticità del distacco, specie per chi resta.

I concerti segnano un momento di riavvicinamento spirituale, un momento che sentiremo di poter condividere con chi abita quei luoghi, i nostri cimiteri. In ogni camposanto gli eventi principali si svolgono negli spazi più ampi, dove abbiamo previsto anche dei posti a sedere, e poi abbiamo individuato anche altre due postazioni minori come ampiezza per microeventi musicali, quindi nel cimitero di Colle Madonna parliamo dell’area centrale più ampia vicino all’ossario comune e poi i tre ingressi, uno da Salita Tiberi e due da via Colle di Mezzo; nel cimitero di San Silvestro i concerti si svolgeranno nell’area ad anfiteatro del cimitero nuovo, su Fosso Vallelunga, e poi vicino all’ingresso del cimitero vecchio e nel viale che collega la parte vecchia con quella nuova."

L'assessore ha ringraziato Pescara Multiservice che dal primo luglio gestisce anche i cimiteri e che supporta l'organizzazione dell'evento che è un progetto pilota in Abruzzo, ma che già esiste nel nord Italia come nel cimitero monumentale di Torino dove si svolge una rassegna di arte e letteratura nei cimiteri, Milano, o anche Roma, o le capitali europee come Parigi dove si svolge una settimana di eventi dedicati a musica e arte nei cimiteri

Il primo appuntamento ha visto protagonisti il gruppo de "I Violoncellieri" del maestro Gianluigi Fiordaliso sul palco accanto all’Ossario comune, una performance del duo d’archi violoni Adriana Violeta Stancu e Viola D’Ambrosio, l’arpa solista di Silvia De Luca e il Violino solo di Daniela Stancu. Il maestro Fiordaliso ha dichiarato:

“Per noi musicisti è una grande responsabilità entrare in punta di piedi con la nostra arte in un momento che genera tristezza, il nostro compito sarà quello di rompere il silenzio che tradizionalmente dimora nei cimiteri in maniera delicata. Il progetto, superato il primo impatto, è assolutamente valido e tutti i colleghi coinvolti hanno condiviso l’idea”.

Gli altri appuntamenti sono previsti sabato 11 novembre alle 15 al cimitero di San Silvestro con l’ensemble di fiati diretti dal Maestro Giovanni Pantalone; sabato 18 novembre di nuovo al cimitero di Colle Madonna con il quartetto d’Archi Davì; infine sabato 25 novembre sempre a San Silvestro con il coro dell’Accademia di Pescara, lo Skylines Brass Ensemble, al pianoforte Stefano D’Onofrio, direttore il maestro Pasquale Veleno.