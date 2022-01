Conferita la cittadinanza onoraria a Lisa Billig Palmieri per le celebrazioni della Giornata della memoria [FOTO]

Anche quest'anno Pescara ha voluto celebrare con un consiglio comunale solenne ed alcuni momenti istituzionali la Giornata della memoria. Durante la seduta speciale dell'assise, convocata dal presidente del consiglio Marcello Antonelli, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Lisa Billig Palmieri. Pescara è stata la prima città in Abruzzo e tra le prime in Italia ad aderire alla giornata europea della cultura ebraica e che ha già assegnato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, all’Unione delle comunità ebraiche, alla Brigata Ebraica come ricorda anche la lapide che si trova sulla facciata del municipio. Una corona floreale è stata deposta dal presidente del consiglio Marcello Antonelli, dal vice sindaco Gianni Santilli e dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo mentre al dibattito e alla tavola rotonda Segni (presidente dell’Ucei), Ruth Dureghello (Comunità ebraica di Roma), Milena Santerini (coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo) e la testimone della Shoah Edith Bruck.

Il presidente Antonelli, nel suo discorso, ha sottolineato che «le commemorazioni, le cerimonie e le iniziative sono necessarie ma non sufficienti ad abbattere gli steccati mentali, i preconcetti, le diffidenze: occorre lavorare e impegnarsi ogni giorno per il giorno dopo. Il sindaco Carlo Masci, dopo un ricordo commosso della sua visita al campo di sterminio di Auschwitz, ha aggiunto che:

"La cittadinanza che attribuiamo a Lisa Billig è un onore per noi, per Pescara, per i pescaresi, ed è in linea con quanto già fatto con la senatrice Liliana Segre, con l’unione delle comunità ebraiche, con la Brigata ebraica, con le vittime e i sopravvissuti della Shoah. Probabilmente siamo unici in Italia, e forse non solo in Italia, ad aver fatto questo. C’è altro da fare e noi siamo pronti, perché ci crediamo, e perché crediamo che il 27 gennaio sia il punto di non ritorno di Auschwitz ma segni anche e soprattutto il momento di andare oltre Auschwitz"

Lisa Billig ha ripercorso le vicende familiari e il suo impegno di una vita a tenere viva la fiaccola della memoria, non mancando di ribadire l’importante ruolo assunto dalla città di Pescara nel grande progetto internazionale di conoscenza, di dialogo e di incontro. David Korn ha illustrato le dinamiche dell’apprendimento e della memoria e non ha mancato di rievocare la rivolta degli ebrei del ghetto di Varsavia del 1943, per andare dal ricordo della sofferenza al ricordo del coraggio. La giornata è stata conclusa dall’esecuzione del famoso preludio della Suite n. 1 di Js Bach nell’interpretazione di Chiara Antico.