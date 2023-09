Attivata per la prima volta a Città Sant'Angelo una postazione fissa diurna del 118

Importante notizia per i residenti di Città Sant'Angelo. Il sindaco Matteo Perazzetti ha annunciato infatti l'attivazione, per la prima volta, di una postazione fissa del 118 diurna, che presterà servizio 12 ore al giorno. L'attivazione del presidio arriva a seguito della riorganizzazione sul territorio dei servizi sanitari da parte della Regione Abruzzo.

In questo modo, sarà possibile utilizzare ambulanze già presenti sul territorio comunale in caso di richiesta, a differenza di quanto avveniva fino ad ora dove la sede del 118 di riferimento per Città Sant'Angelo era quella di Montesilvano che però serviva già tutta l'area a cavallo fra la val Fino e la vallata del Tavo considerando anche che il territorio comunale angolano è particolarmente ampio e vi sono diversi siti industriali e artigianali. Il sindaco ha commentato:

"Si tratta di una notizia importante per la sicurezza e per la prevenzione della nostra città, topics centrali dell'Amministrazione, il cui impegno al fine dell'approvazione della delibera in sede di giunta regionale è stato notevole"