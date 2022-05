Terminati a Città Sant'Angelo i lavori di rifacimento e riqualificazione del campetto in via Salara [FOTO]

Terminati i lavori avviati nel campetto di via Salara a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, a seguito di un sopralluogo dopo che il cantiere avviato dall'amministrazione comunale è stato chiuso. L'intervento, spiega il primo cittadino, era indispensabile considerando le pessime condizioni in cui si trovava la struttura sportiva:

"Grazie al consigliere Antonio Romano siamo riusciti a far si che l’intero pavimento venisse rifatto e venissero installate reti protettive per limitare l’uscita dei palloni il gioco nella via adiacente". Perazzetti inoltre ha annunciato che, nell'ambito degli interventi previsti sugli impianti sportivi cittadini, il prossimo cantiere calendarizzato riguarderà il campetto in prossimità del parco vicino il centro commerciale Pescara Nord. Sempre a Città Sant'Angelo, il Comune nei giorni scorsi ha eseguito i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Gaglierano per il primo lotto di interventi appaltati dall'amministrazione comunale