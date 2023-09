A Città Sant'Angelo parte il cantiere per il rifacimento di via della Fornace [VIDEO]

Al via il cantiere di rifacimento e messa in sicurezza di via della Fornace a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti ricordando che per tanti anni una frana aveva danneggiato la carreggiata rendendola stretta e creando potenziali pericoli anche per le abitazioni. Da tanti anni i cittadini avevano disagi e problemi per questo problema, e ora grazie ad un fondo di 30 mila euro trovato all'interno delle maglie del bilancio per mettere in sicurezza la via, l'abitazione e per tutti i cittadini del quartiere Annunziata.

"Il Comune cerca di intervenire nel territorio cercando fondi per mitigare le problematiche stradali che interessano tutte le zone: 62 chilometri quadrati che non sono facili da gestire. Il prossimo step, sempre per l'Annunziata, è quello dei rifacimento del campetto sportivo".