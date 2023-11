Ciavattella (Pd) sugli incendi nella ditta di rifiuti a Città Sant'Angelo:" Subito un'audizione in commissione regionale"

Impegni precisi dalla Regione e chiarimenti sui permessi ad operare per la ditta di rifiuti Terra Verde Energy srl di Città Sant'Angelo dove nel giro di sette giorni sono scoppiati due incendi. A dirlo la consigliera comunale del Pd Catia Ciavattella dopo i due roghi a distanza di sette giorni che preoccupano la cittadinanza:

"Come opposizione, assieme al consigliere regionale Antonio Blasioli, abbiamo richiesto una specifica commissione ambiente in consiglio regionale, in quanto la tutela della salute pubblica costituisce un aspetto prioritario, e l’emergenza va affrontata tempestivamente, non mediante l’invio di lettera e appelli convenzionali, ma rivendicando interventi e impegni precisi da parte della Regione e di tutte le altre istituzioni competenti.

La preoccupazione dei cittadini è più che comprensibile, dato che è ancora vivo il ricordo del devastante incendio che colpì la struttura nel 2011, con evidenti ripercussioni negative sul territorio. Sono dunque più che legittime le richieste degli stessi di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni ed in primis da parte del sindaco Perazzetti, affinché si scongiurino nuove situazioni di pericolo. Del resto, uno dei compiti primari del sindaco è proprio quello di garantire, in ogni situazione, la sicurezza della propria comunità. Per cui le legittime rivendicazioni dei cittadini non possono essere bollate come semplici “polemiche”, così come lasciato intendere dal primo cittadino in una delle ultime dirette social.

A fronte delle battaglie a difesa di piano di Sacco intraprese da Perazzetti quando sedeva sui banchi dell’opposizione, ci era parso alquanto ambiguo non rinvenire all’interno delle sue consuete rassegne stampa mattutine alcun cenno o riferimento agli incendi avvenuti in questi giorni, che hanno trovato spesso spazio sugli organi di informazione. Così come troviamo del tutto inappropriato oggi il suo risentimento, che lo ha portato ad intervenire così a gamba tesa contro le lamentele dei cittadini. Riteniamo che la sua credibilità rispetto ai proclami del passato su Piano di Sacco sia stata irrimediabilmente compromessa con le decisioni prese in ordine alla realizzazione del biodigestore. "

La Ciavattella poi attacca anche gli assessori Valloreo e Di Gregorio:

"Sembrano essersi chiusi in un silenzio pieno di imbarazzo. Evidentemente, al fine di non provocare fibrillazioni all’interno della coalizione, preferiscono non esprimere la loro posizione a riguardo. Per tutti i motivi elencati, non riteniamo dunque sufficiente la lettera inviata dal sindaco Perazzetti alla Regione Abruzzo e alle altre istituzioni. Attraverso il consigliere regionale Antonio Blasioli, abbiamo richiesto al presidente della II commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo di inserire all’ordine del giorno un punto specifico sugli incendi di Piano di Sacco, con le audizioni dell’assessore Nicola Campitelli, del sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti; del titolare della ditta Terra Verde; del direttore del dipartimento Territorio – Ambiente Pierpaolo Pescara; della dirigente del servizio rifiuti Nunzia Napolitano; del direttore generale dell’Arta Pescara Maurizio Dionisio e del direttore generale dell’Asl Pescara Vero Michitelli."