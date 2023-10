VIDEO | Spunta la delibera con i fondi stanziati per il canile di via Raiale, Sola (M5s): "Basta alibi"

Il M5s tira fuori il documento con cui si stanziavano 20mila euro per la messa in sicurezza della struttura con i consiglieri che tornano a incalzare sindaco e assessore: "Spieghino il perché della chiusura che si conferma essere una mera scelta politica". Avanti intanto con la raccolta fondi e il 4 novembre la manifestazione in piazza Salotto

Paolo Sola, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, tira fuori una delibera della giunta comunale del 13 aprile (la numero 267) con cui si stanziavano 20mila euro per mettere in sicurezza e quindi a norma il canile di via Raiale. Una somma sufficiente dunque, ribadisce, a fare quei lavori che consentirebbero di ottenere l'autorizzazione sanitaria per tenere aperta la struttura nell'attesa, eventualmente e come si continua a ribadire, della realizzazione del nuovo rifugio di Spoltore.

Ancora una volta dunque la richiesta è quella di dare risposte concrete sul perché della scelta di non andare avanti con quanto sarebbe addirittura stato stanziato optando invece per la chiusura del canile. “La giunta deve dare risposte concrete e non alibi improvvisati” a chi quelle domande continua a porle, dichiara Sola.

“Un teatrino imbarazzante” per lui e per i consiglieri comunali del M5s Erika Alessandrini (capogruppo) e Massimo Di Renzo quello andato in scena in questi giorni. Non starebbero in piedi né le ragioni legate al rischio idrogeologico, né quelle sui fondi in relazione ai 100mila euro che, è stato detto, sarebbero in realtà necessari per tenere aperto il canile.

“Abbiamo letto di alcuni consiglieri di maggioranza dire che non sia possibile mettere a norma la struttura perché è ad alto rischio idrogeologico, ma questo è falso e strumentale – incalza il consigliere pentastellato -. Dovrebbero sapere che la normativa prevede che questi vincoli si applichino solo alle nuove costruzioni o alla demolizione e ricostruzione. Le norma tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico stabilisce come sia sempre possibile fare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e messa norma per le strutture esistenti”, aggiunge parlando del rischio idrogeologico. Anche la storia dei 100mila euro è “falsa e strumentale – prosegue Sola -. Nella relazione di febbraio firmata da un tecnico comunale sono richiamati espressamente tutti gli interventi indicati dalla Asl e quantificati in 15mila euro più Iva con tanto di preventivo di un'impresa locale. Una cosa che emerge anche da una seconda versione di questa relazione che qualcuno ha chiesto evidentemente al tecnico di aggiornare come pezza d'appoggio datandola ottobre 2023. Una relazione in cui per quanto si sia cercato di riscrivere la storia secondo una nuova luce, in realtà non si è potuta distorcere la realtà. Emerge anche in questo caso come gli interventi richiesti erano quelli e, ancora una volta, che la somma necessaria per farli è di 15mila euro”.

“La cosa ancor più grave, quella che denunciamo oggi – continua quindi riferendosi al nuovo documento presentato – è che possiamo dimostrare come già ad aprile 2023 la giunta Masci abbia deliberato di mettere a norma la struttura di via Raiale prelevando una somma di 20mila euro del fondo di riserva. È un fatto gravissimo che conferma innanzitutto come la somma necessaria sia proprio quella e che, avendo preso i soldi dal fondo di riserva, anche la giunta Masci considerasse e considera una spesa necessaria mettere a norma la struttura di via Raiale. – chiosa -. Sono stati stanziati e il vincolo di spesa è quello. Oggi la giunta deve spiegare concretamente per quale motivo non vuole dare seguito alle sue stesse delibere”.

Se intanto tra la Lega del Cane e il sindaco va avanti il botta e risposta tra aperture che però non soddisfano chi il canile lo ha gestito e sempre lo spauracchio del trasferimento dei cani lontano da Pescara, resta la domanda sul perché se i fondi sono stati stanziati, come denuncia il Movimento 5 Stelle, non si sia poi proceduto. Per loro, ribadisce Sola, “è una scelta politica e non di natura economica”. La raccolta fondi lanciata intanto va avanti per raccogliere i 15mila euro necessari che si chiederà al Comune di utilizzare, come annunciato nei giorni scorsi. “È bellissima risposta che città sta dando con centinaia e centinaia di cittadini che hanno risposto alla raccolta lanciata dalla Lega Del Cane”.

La protesta dunque non si arresta e la lotta per tenere i cani a Pescara da parte di chi la chiusura del canile che ci dovrà essere entro il 31 dicembre, va avanti. Il prossimo appuntamento, ricorda il consigliere, è il 4 novembre alle 16 in piazza Salotto con “una grande manifestazione. L'invito a partecipare è esteso a tutti quelli che hanno a cuore le vicende relative al mondo animale e che vogliono contribuire a questa ondata di solidarietà di cui l'amministrazione non può non tenere conto”.

