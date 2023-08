Il centrosinistra comunale presenta una mozione sull'aumento delle tariffe delle mense scolastiche: "Ingiusto e spropositato"

La giunta Masci deve rivedere con urgenza gli aumenti delle tariffe per le mense scolastiche, e prevedere agevolazioni per chi ha più figli per evitare una stangata ingiusta e spropositata. A dirlo Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale che annuncia di aver presentato una mozione:

"Ora è ufficiale: a partire da gennaio 2024, per scelta del centrodestra che governa il Comune di Pescara, pranzare nelle mense scolastiche pescaresi costerà quasi il doppio, fino a 6,24 euro a pasto. Fra le clausole dell’avviso pubblico uscito in questi giorni è scritto infatti che da gennaio la tariffa ridotta per ogni singolo pasto passerà dagli attuali €1,85 a €3,12, la tariffa intera €3,71 a €6,24. Oltre ogni tasso di inflazione, oltre ogni ragionevolezza.

La giunta Masci ha approvato senza batter ciglio, sperando forse che nessuno se ne accorgesse. E dopo la nostra denuncia, si è giustificata dicendo che si tratta “solo di un caffè al giorno”. Come a dire, “ciao povery”.

Ho appena protocollato in consiglio comunale una mozione per chiedere l’immediato ripristino di una tariffazione normale, di introdurre agevolazioni per chi ha più figli, di prevedere una ulteriore fascia Isee così da evitare che famiglie normali siano considerate ricche. E di annullare questa tariffazione ingiusta e spropositata."

L'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, lo ricordiamo, aveva spiegato che l'aumento arriva a seguito dell'adeguamento dei prezzi in quanto è stato ottenuto il riconoscimento di mense biologiche e aveva aggiunto che, comunque, la fascia di reddito più bassa ovvero quella fino a 6 mila euro non pagherà ancora il servizio di refezione scolastica.