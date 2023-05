Ricco cartellone di eventi a Città Sant'Angelo per l'estate 2023: torna l'appuntamento con "Dall'Etna al Gran Sasso"

Anche per Città Sant'Angelo si annuncia un'estate spumeggiante grazie al ricco cartellone di eventi allestito dall'amministrazione comunale. Gli eventi sono stati ufficializzati con il calendario che vede iniziative sparse su tutto il territorio angolano e che ripropone appuntamenti importanti di richiamo regionale e nazionale come la rassegna culturale ed enogastronomica "Dall'Etna al Gran Sasso" in collaborazione con il comune siciliano di Nicolosi.

Abbiamo raggiunto il sindaco Matteo Perazzetti, che ci ha spiegato come quest'anno l'investimento per gli eventi estivi è importante considerando che finalmente sono venute meno tutte le restrizioni e i limiti importi dall'emergenza Covid, e dunque grande spazio alla musica, al teatro, agli appuntamenti culturali:

"Dopo tre estati segnate dalla pandemia, e dalle incertezze legate alle restrizioni e all'andamento del turismo, finalmente siamo orgogliosi di presentare un calendario ricco di appuntamenti, sparsi su tutto il territorio dal borgo antico fino alla Marina, e il ritorno della rassegna "Dall'Etna al Gran Sasso" che ogni anno ha riscosso grande successo e numeri importantissimi. Per la musica l'importante appuntamento con Joe Barbieri, oltre a Piero Mazzocchetti. Ampio spazio al teatro e agli eventi serali a tema per richiamare tantissimi utenti e turisti nel nostro territorio. Un'estate che si annuncia importante e di successo considerando che già da adesso vediamo buone presenze di turisti che passeggiano lungo le vie del borgo soprattutto stranieri".

Oltre ai concerti di Barbieri e Mazzocchetti, Il Diorama Festival, la rassegna "Accendiamo il Medioevo", il Festival della Melodia, diverse rassegne di teatro dialettale e serate a tema come la "Notte romantica".