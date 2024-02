Sopralluogo del sindaco nel cantiere del "Pump Track" di Zanni: "Da discarica a luogo di aggregazione per la comunità"

Sopralluogo del sindaco Carlo Masci nell'area di Zanni dove si sta realizzato l'impianto sportivo di pump track destinato soprattutto ai giovani, ma che vuole essere anche un'area di inclusione e condivisione sociale. Una rampa in calcestruzzo per moduli prefabbricati che si estende per 130 metri lineari destinata alle attività su ruote come biciclette, skateboard, pattini a rotelle e anche, proprio nell'ottica dell'inclusione, alle sedie a rotelle come era stato spiegato in occasione della presentazione del progetto fatta a fine ottobre dall'assessore comunale Gianni Santilli.

I lavori si sperava di finirli prima di Natale, ma a breve, fa sapere il sindaco, l'area sarà completamente riqualificata. Un'area, sottolinea nel video pubblicato sul suo profilo facebook “degradata che si trova accanto alla ferrovia. Uno spazio a disposizione della comunità pescarese per fare sport e attività ludiche realizzato in una zona periferica di grande dignità che aveva bisogno di un ulteriore spazio che era totalmente abbandonato. Lo stiamo riqualificando e tra qualche mese – aggiunge – avremo un altro luogo di aggregazione necessario nelle zone periferiche dove c'è sempre più bisogno di unità e di condivisione”.

“I pescarsi – prosegue il sindaco – ricordano bene che questa area veniva utilizzata da incivili come discarica di materiale che ogni volta dovevamo far ripulita. Ora – conclude – avrà una estinzione consona a una città che guarda al futuro come Pescara”.