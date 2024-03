Su via della Fornace Bizzarri arriva il chiarimento dell'assessore Santilli che fa il punto anche sul nuovo parco in via Tirino

“I lavori per la realizzazione dell'asilo in via della Fornace Bizzarri proseguono. L'impresa è stata regolarmente pagata (fino a ora il 30 per cento, poi sarà liquidato il Sal, nel momento in cui sarà presentato), e il Comune non è stato interessato della protesta comparsa su uno striscione, dinanzi al cantiere”

A chiarilo è l'assessore comunale al Verde Gianni Santilli sottolineando che ci sono stati dei contrasti tra l'impresa subappaltatrice e l'impresa che si è aggiudicata l'appalto, ma che questi sono stati già superati e che comunque la vicenda non è stata minimamente coinvolta e che la nuova area verde è in fase di completamento.

“Il cronoprogramma per arrivare alla conclusione dell'intervento, poi, è stato fino ad oggi rispettato”, precisa ancora Santilli. Un asilo che, aveva fatto sapere il sindaco Carlo Masci, sarà completato entro tre mesi e sarà insieme a quello in costruzione in via Santina Campana il primo ad aprire i battenti. “L'amministrazione ha sempre creduto e continua a credere in questo intervento, finanziato con fondi pnrr - prosegue Santilli -, che consentirà di dare risposte ai cittadini di Pescara per ciò che riguarda la carenza di posti negli asili nido attualmente esistenti. Stiamo seguendo e continueremo a seguire l'iter dell'intervento e mi sento di tranquillizzare i cittadini nella speranza che la contestazione di uno o più operai nei confronti del proprio datore di lavoro non venga strumentalizzata a fini politici da chi parla impropriamente di 'distruzione' e 'paura sul futuro della città' usando termini che evocano tristemente il concetto di guerra e che mai vorrei venissero usati in una campagna elettorale”.

Parole queste che rivolge all'associazione Radici in Comune che proprio riferendo dei timori dei residenti era tornata a criticare il progetto. Parole con cui, prosegue l'assessore comunale, evoca “tra l'altro delle 'storture' non meglio identificate si scende a un livello talmente basso che la campagna elettorale avviata da 'Radici in comune' appare molto distante dal livello della concretezza e molto vicina alla denigrazione e alla mistificazione. Non credo che i cittadini abbiano bisogno di questo. Se le premesse sono quelle che leggiamo credo che andremo incontro a una campagna elettorale piena di livore e basata solo sul desiderio di screditare l'avversario, non su fatti concreti: radici poco solide per il futuro”, chiosa Santilli.

“Per quanto riguarda le contestazioni sul verde, i cittadini sanno già che le due piante rimosse da via della Fornace Bizzarri sono state piantumate a Fosso Grande e che presto arriveranno nuovi giochi per i bambini: troveranno spazio nel nuovo parco che sorgerà in via Tirino a ducento-trecento metri di distanza dall'asilo”, conclude.