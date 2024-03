Prolungamento della pista dell'aeroporto, Sospiri: "Prima la bonifica, poi le ruspe e lavori finiti nei tempi stabiliti"

“Grandi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche rilevanti su grandi superfici sono necessariamente composti da step e passaggi successivi. Accadrà per la riqualificazione delle aree di risulta di Pescara, sta accadendo per i lavori di allungamento della pista dell’aeroporto di Pescara dove prima della movimentazione delle ruspe devono concludersi le operazioni di bonifica ambientale e bellica. Continuare a dire ogni giorno che i lavori sono fermi perché non si vede o non si percepisce ciò che accade al di là della recinzione rossa di cantiere è evidentemente fuorviante ed è oggettivamente un tentativo di gettare discredito su una delle operazioni infrastrutturali più importanti per l’intera regione. Come nostra abitudine, aspettiamo di vedere finita l’iniziativa per dimostrare con i fatti la concretezza del centrodestra”.

Questo il commento del presidente del consiglio regionale in merito al cantiere inaugurato il 5 febbraio con una conferenza stampa. Una posizione che ricalca quella della Saga che interpellata da IlPescara il 5 marzo aveva confermato che i lavori non fossero partiti per poi riferire il 16 marzo, che proprio la pulizia è la prima azione che si sta compiendo sul cantiere con la bonifica che seguirà e, infine, l'inizio vero e proprio dei lavori. Un iter differente rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di Desk Aeronautico che dal 22 febbraio prevedeva i primi interventi con le ruspe.

“Partiamo da un dato incontrovertibile – riprende quindi Sospiri -: lo scorso 5 febbraio abbiamo aperto uno dei cantieri più strategici del territorio, ovvia quello per dare il via all’inizio dei lavori per l’allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo, frutto straordinario del lavoro condotto negli ultimi anni per lo sviluppo del nostro scalo, per garantire la sua messa in sicurezza e per inserire la nostra regione nel circuito delle grandi rotte internazionali. Un impegno assunto, una promessa mantenuta: l’aeroporto di Pescara vedrà la sua pista passare dagli attuali 2.419 metri lineari di lunghezza a 2.800 metri, tradotto il nostro scalo diventerà intercontinentale”, ribadisce.

“Questo significa che potremo attrarre nuove rotte, dunque nuovi voli in partenza con una molteplicità di compagnie aeree, e che non solo porteremo gli italiani all’estero, ma potremo accogliere turisti da tutto il mondo nella nostra terra, peraltro lavorando come terzo aeroporto di Roma dopo Fiumicino e Ciampino, ovvero potremo portare nuove risorse, sia in termini economico-commerciali che turistici. Chiaramente – precisa il presidente del consiglio regionale - parliamo di una delle opere più importanti varate dalla Regione Abruzzo per un investimento di circa 13milioni di euro, che avrà una ricaduta immediata sul territorio”.

Quindi il dettaglio tecnico per cui, spiega, “al primo cantiere se ne aggiungeranno altri due, il primo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sempre sull’aeroporto, per l’abbattimento dei costi di energia; il secondo per la realizzazione dei parcheggi, opere in entrambi i casi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Ma procediamo per gradi e step progressivi: non appena avremo completato le opere di bonifica bellica e ambientale vedremo le ruspe in azione per l’allungamento della pista dell’aeroporto, con un obbligo: rispettare i tempi di consegna del cantiere senza ritardi. Tutto il resto – conclude -, sono sterili chiacchiere utili ad alimentare il dibattito da bar che francamente non ci appassiona”.