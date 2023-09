Luciano D'Amico interviene all'assemblea di Italia Viva: prima uscita pubblica del candidato presidente alle prossime regionali

L'ex rettore dell'università di Teramo Luciano D'Amico, ora candidato della coalizione Abruzzo Insieme per le prossime regionali, parlerà per la prima volta in questa veste in occasione dell'assemblea di Italia Viva “Il compito dei riformisti” fissata per lunedì 25 settembre alle 17.45 al Dopolavoro ferroviario.

All'incontro saranno presenti il capogruppo al senato del partito Enrico Borghi e il vicesegretario nazionale di +Europa Piercamillo Falasca, oltre al coordinatore regionale di Italia Viva Camillo d'Alessandra e quello provinciale Carmine Ciofani. Presenti anche i socialisti abruzzesi.

“L'assemblea regionale si interrogherà su ciò che noi riteniamo essere il nostro compito, quello dei riformisti a servizio del Paese e dell'Abruzzo. Un mestiere difficile quello del 'riformista' – afferma D'Alessandro -, perché significa farsi carico del problema per risolverlo e non per gridarlo, perché non si limita alla fotografia dell'esistente ma ha il dovere di fare accadere ciò che non c'è, insomma afferma il primato della politica sulle finzioni retoriche”.

“L'Abruzzo ha bisogno esattamente di questo, di cura e premura, e per queste ragioni sosteniamo la figura del professor Luciano D'Amico. Lo faremo con una lista dei riformisti abruzzesi – spiega -:, siamo al lavoro con + Europa e i socialisti abruzzesi, con i civici di area per costruire ciò che manca, l'Abruzzo Riformista e noi ci saremo con AbruzzoVivo chiamando a raccolta i nostri iscritti, militanti, amministratori locali”.

La scelta del Dopolavoro non è un caso, precisa il coordinatore regionale: “è un simbolo del lavoro, ma anche di riflessione, di dibattito, un luogo legato al mondo della mobilità e delle infrastrutture”.