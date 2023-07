Botta e risposta fra Blasioli (Pd) e l'assessore Quaglieri sul futuro delle Naiadi a pochi giorni dalla scadenza del bando di gestione

Botta e risposta a distanza fra il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli e l'assessore regionale Mario Quaglieri in merito al futuro delle Naiadi, con il bando di gara per l'impianto sportivo pescarese che scadrà il prossimo 31 luglio. Bando europeo che consentirà a chi vorrà proporre un'offerta di poter avere la concessione per 20 anni. Blasioli si è detto preoccupato per una situazione definita "appesa ad un filo" dopo l'ennesimo sopralluogo sul posto:

"Al di fuori della struttura, è stato installato un generatore di energia da parte del concessionario, unico modo possibile per alimentare l’impianto, dopo che le utenze di luce e gas sono state staccate, sembrerebbe a causa di un mancato pagamento che si aggirerebbe su svariate centinaia di migliaia di euro. A due mesi dal termine dell’affidamento, previsto per il prossimo 31 agosto, il gestore, Società sportiva petruziana, è stato costretto quindi ad un approvvigionamento esterno per garantire l’apertura di una parte della struttura che, in questo periodo, è attiva anche per garantire i vari campus estivi del centro Naiadi, oltre “Lo sport non va in vacanza”, organizzato dal Comune di Pescara e che termina intorno a metà agosto. Con la scadenza della concessione ormai prossima, a causa del grave ritardo della Regione Abruzzo, che ha tardato moltissimo a redigere e pubblicare il bando per l’affidamento ventennale della struttura, l’incertezza la fa ormai da padrone.

Sono preoccupato della possibile assenza di risposte a questo bando. Cosa accadrà alla struttura, visto che non ci sarebbero più i tempi necessari nemmeno per una proroga, in considerazione della scadenza dell’affidamento del 31 agosto? È così che si ricompensano dipendenti e collaboratori che, anche senza ricevere lo stipendio, hanno tenuto aperta la struttura? La notizia di un possibile sciopero da parte dei dipendenti del centro sportivo Naiadi, preoccupa molto. Solo la loro fiducia e abnegazione lavorativa, insieme a quella dei collaboratori, ha permesso, fino a oggi, di salvaguardare le esigenze degli utenti, famiglie, bambini e atleti. È questo il modo tutelare una struttura che viene da tutti definita “fiore all’occhiello” della nuova Pescara, ma dentro la quale da tempo non è stato effettuato più un investimento degno di nota, tra la pavimentazione che si deteriora e il trampolino per i tuffi in disuso, senza considerare gli impianti vecchi e oltremodo energivori? Le Naiadi meritano un'attenzione particolare per l'importanza che rivestono, ma la via del project financing, che avrebbe garantito ingenti investimenti è stata fatta naufragare da questa giunta regionale per approssimazione e inadeguatezza."

Blasioli poi chiede di verificare, come previsto dagli attuali regolamenti, se vi siano state offerte concrete o se vi siano problematiche sul bando per garantire l'appetibilità dell'offerta:

"Anche su questo la politica ha le sue responsabilità. Ho chiesto più volte e formalmente, di portare queste problematiche nella quinta commissione che ha tra le competenze lo sport, ma nessuna seduta è mai stata convocata a tal fine. I lavoratori, gli sportivi, gli utenti e la città di Pescara, non meritano di subire un’altra chiusura che comporterebbe un danno ferale e irreversibile per le Naiadi."

L'assessore Quaglieri ha replicato evidenziando come Blasioli non abbia preso in esame alcuna situazione nuova:

"Il bando di gara europea per l'affidamento in concessione ventennale della gestione del centro sportivo 'Le Naiadi' di Pescara, ha scadenza - ricorda bene Blasioli - il 31 luglio prossimo e dunque, è evidente, come non si possa fare altro che rispettare la norma auspicando che la gara possa consentire l'individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura, preservando le attività per la numerosa utenza locale, l'occupazione e l'immagine del complesso sportivo. Le criticità esistenti sono ben note, non le scopre Blasioli, la struttura - ricordo - è in situazione di stallo da due anni e abbiamo agito con piglio per assicurare la migliore soluzione. Siamo nella fase delle visite preliminari alla formulazione dell'offerta e auguriamo che nei prossimi giorni arrivi una proposta degna di tale importante realtà".