Blasioli (Pd) effettuerà una visita ispettiva nel day hospital ematologico dell'ospedale: "Inaccettabile lasciare i pazienti senza aria condizionata"

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, si recherà lunedì 17 luglio in visita ispettiva nel day hospital ematologico dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove da tempo i pazienti che si sottopongono a chemioterapia lamentano l'assenza di condizionatori e sale d'attesa piene.

"Coglierò l’occasione per ottenere dai tecnici della Asl, cui ho chiesto gentilmente di accompagnarmi nella visita ispettiva, un sopralluogo congiunto per trovare soluzioni a questo problema. È vero che l’area in questione è un atrio e in quanto tale, per sua natura, un locale aperto, tuttavia, la situazione che si verifica attualmente non può più continuare, visto che il day hospital di ematologia di Pescara accoglie quotidianamente ben 150 pazienti e i loro accompagnatori. Mi auguro che già a seguito della visita di lunedì si individui una soluzione immediata per affrontare questo caldo terribile, oltre a una di medio periodo, transitoria, fino al definitivo trasferimento del reparto, che dovrebbe migliorare la situazione, ma che aspettiamo da troppo tempo; per questo motivo, lunedì sarà l’occasione anche di conoscere dalla Asl i tempi necessari per il termine dei lavori e la successiva riconsegna dei locali."

Blasioli si farà portavoce di queste problematiche in consiglio regionale, inviando lunedì 17 luglio la richiesta di affrontare il tema in conferenza dei capigruppo, al fine di portarlo a conoscenza di tutta l’assise regionale:

"Allo stesso tempo voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti medici, infermieri, alla coordinatrice e al primario Mauro Di Ianni, che lavorano con grande cura, nonostante questa situazione."