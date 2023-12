Pubblicato il bando del Comune per la gestione di Villa de Riesis

Il Comune di Pescara ha pubblicato il bando relativo all'affidamento della gestione del parco Villa de Riseis. Lo ha fatto sapere l'assessore Gianni Santilli spiegando che il bando fa riferimento a 15 anni di gestione integrale dell'area.

"Il tutto tramite una procedura aperta europea di finanza di progetto che pone a base di gara, secondo quanto consente il D.Lgs 36/2023, la proposta presentata dal soggetto promotore "Consorzio impresa&sociale" (che si compone delle Cooperative Sociali “La Nave”, “Ausiliatrice”, “Il Sorriso” e Asd “Accademia Biancazzurra”). Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha previsto l’esecuzione di interventi necessari per riqualificare il predetto parco con annessa area per attività sportive; l’importo complessivo dell’investimento è pari a € 261.375,00 oltre IVA, di cui € 255.000,00 per lavori ed € 6.375,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un quadro economico di complessivi 421.145,84 euro. Sono dunque indicate precise attività di manutenzione e miglioramento dell’area, sia riguardo alla cura del verde, delle recinzioni, dei viali e degli impianti di irrigazione e illuminazione; che per la manutenzione e il miglioramento estetico e funzionale delle attrezzature-gioco dei bambini, delle strutture e degli impianti sportivi; infine si interverrebbe per la messa in sicurezza del parco. Si può accedere alla documentazione necessaria a partecipare collegandosi al sito www.comune.pescara.it – bandi di gara – Procedure mediante portale telematico. Le offerte dovranno pervenire presso il Comune di Pescara entro le ore 13 del 2 febbraio 2024, l’apertura dei plichi avverrà il 6 febbraio dalle ore 10."

Santilli ha aggiunto:

"Da questa operazione deriverà una forte convenienza per l’amministrazione, guardando alle somme che il Comune risparmierà proprio in virtù dell’intervento del concessionario. Ma lo stesso si può dire per l’utenza, per via della valorizzazione di quella meravigliosa area parco a pochi passi dal mare. Le migliorie che saranno realizzate vanno infatti proprio nella direzione di una maggiore soddisfazione di famiglie e bambini che a Villa De Riseis trovano momenti di svago e partecipazione in senso sociale."