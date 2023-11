I ministri Tajani e Bernini all'assemblea regionale di Forza Italia sui "5 anni di risultati"

Ci saranno i “5 anni di risultati” raggiunti in Comune e in Regione al centro dell'assemblea regionale di Forza Italia Abruzzo che vedrà la partecipazione del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del ministro dell'Università e la ricerca Anna Maria Bernini. L'appuntamento è per venerdì 17 novembre alle 18 al Pala Becci del Porto Turistico.

A comunicarlo sono il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente della I commissione Affari costituzionali della camera Nazario Pagano e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Tra gli interventi quello del sindaco Carlo Masci “Condividiamo i risultati” e quello del presidente della Regione Marco Marsilio (FdI) che interverrà invece sul tema “Progettiamo il futuro”. Saranno presenti tutti i rappresentanti del partito sul territorio. La Bernini prima dell'appuntamento con l'assemblea regionale farà tappa nella sede di viale Pindaro dell'università d'Annunzio.