Asili, Lega: "1.875.000 euro al Pescarese per ambienti didattici innovativi"

Il ministero dell’istruzione ha destinato alla provincia di Pescara 1.875.000 euro grazie al bando Pon - ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali. Lo dice in una nota il deputato della Lega Luigi D’Eramo, segretario della Lega in Abruzzo. In tutto, alla nostra regione andranno 8.250.000 euro (2.175.000 euro per L’Aquilano, 2.400.000 euro per il Chietino e 1.800.00 euro per il Teramano.

“Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso - afferma D'Eramo - e utile per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bimbi, in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6, come previsto dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Un ulteriore passo avanti a sostegno della scuola. Per la Lega una promessa mantenuta”.